Politik, ktorý video zverejnil na sociálnej sieti, požaduje, aby sa ženy postavili pred súd.

Na pláži v talianskom meste Varcaturo blízko Neapola sa ženy pobili o ležadlá. Zapojili sa aj plavčíci, informuje portál Daily Mail.

Politik Francesco Borrelli zverejnil zábery z bitky na sociálnej sieti.

Prečo je to zaujímavé: Pláž, na ktorej sa dve ženy pobili, patrí medzi turisticky vyhľadávané. Politik požaduje, aby ženy podľa videa identifikovali a postavili pred súd.

Citát: „Násilie sa vymklo kontrole. Tí, ktorí nevedia, ako sa správať medzi ľuďmi, musia byť prevychovaní,“ uviedol na sociálnej sieti X.





Širší kontext: Ženy vraj požiadali plavčíkov o ležadlá blízko pri mori. Plavčíci však ich prosbu odignorovali. Dvojica sa tak postavila pred obsadené ležadlá a od ľudí požadovala, aby ich opustili. Keď to odmietli, konflikt vyeskaloval do fyzického násilia, do ktorého sa zapojili aj plavčíci. Bitka trvala zhruba hodinu.