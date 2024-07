V štátnej ruskej televízii odcitovali výhražné vyhlásenia hovorcu Kremľa.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov prednedávnom varoval, že európske krajiny by sa vystavili riziku, ak by prijali umiestnenie amerických rakiet dlhého doletu na svojom území. Jeho slová citoval moderátor Jevgenij Popov v ruskej štátnej televízie Rossija 1. Hovorca Kremľa Peskov tvrdí, že Rusko by mohlo namieriť svoje rakety na ich hlavné mestá, čím by sa zopakovala konfrontácia z obdobia studenej vojny.

„Máme dostatočnú kapacitu na zastavenie týchto rakiet, ale potenciálnymi obeťami sú metropoly týchto krajín,“ citoval moderátor slová Peskova. Po odznení výhražnej vety sa na obrazovke objavila mapa potenciálnych útokov. Rusko na nej zaznačilo červenou farbou veľké európske mestá, ako napríklad Paríž, Varšavu, Berlín, ale aj Prahu. Slovensko a Bratislava označené neboli.

