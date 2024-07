Na problém upozorňujú už dlhší čas. Zmeny však neprichádzajú.

Slovensko stoja štátni úradníci v porovnaní s ostatnými krajinami V4 najviac.

V roku 2015 vyšli Slovensko platy verejných zamestnancov 8,9 % slovenského HDP a spotrebovali 19,5 % verejných výdavkov. Minulý rok sa výdavky vyšplhali na 11 % HDP a 23 % verejných výdavkov, informuje iness.sk.

Analytici upozorňujú na neudržateľný trend rastu štátnych výdavkov pre zamestnancov v štátnej správe.

Prečo je to dôležité: Analytici poukazujú na pretrvávajúci problém, ktorý štát stojí veľa peňazí. Ak by Slovensko upravilo štruktúru vyplácania miezd štátnych úradníkov, štát by ich mohol využiť v iných sektoroch.

Citát: „Pribudlo 47-tisíc zamestnancov, to je nárast 10,5 % zamestnancov. To sa, pochopiteľne, prejavilo aj v raste celkových nákladov na mzdy zamestnancov štátu, ktoré sa v uvedenom období zdvojnásobili. Príčiny tohto vývoja sú stále tie isté. Neefektívna digitalizácia, skostnatenosť a neefektívny manažment verejného sektora a predovšetkým množstvo zbytočných úloh, ktoré zamestnanci verejného sektora musia vykonávať,“ napísala organizácia na webe.

Širší kontext: Rýchly rast výdavkov na mzdy úradníkov spôsobili rýchlejší rast priemernej mzdy v štátnom sektore ako v súkromnom sektore. Podľa odhadov by mala byť priemerná mzda v štátnom sektore v tomto roku o 279 eur (19 %) vyššia než v súkromnom sektore.