Medúza kompasová je veľká asi 20 centimetrov a spoznáš ju podľa typického rebrovaného vzoru na jej zvone.

Pri pobreží chorvátskeho ostrova Cres sa objavili kompasové medúzy.

Tento živočích môže ľuďom spôsobiť bolestivé popáleniny.

Prečo je to dôležité: Chorvátsko je obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov. Poskytnutie informácií o prvej pomoci a prevencii môže pomôcť ľuďom pripraviť sa na potenciálne stretnutie s medúzami a znížiť riziko zranení.

Širší kontext: Biologička Milvana Arko Pijevac pre internetový portál Dnevnik uviedla, že medúzy sa zvyčajne vyskytujú v hĺbke do desať metrov. Ich klobúk môže dosahovať priemer 30 centimetrov a chápadlá sú dlhé až jeden meter. V dôsledku otepľovania mora odborníci očakávajú, že medúzy budú migrovať na sever.

Hoci tento druh môže spôsobiť nepríjemné a bolestivé popáleniny, ich prítomnosť nebráni ľuďom v plávaní. Ak ťa medúza uštipne, ako reakcia na podráždenie a bolesť sa objaví začervenanie kože a môžu sa pridať aj jemné pľuzgiere.

Ako by mala vyzerať prvá pomoc? Odborníci odporúčajú miesto okamžite umyť morskou vodou alebo octom. Odporúča sa tiež zoškrabať zvyšky chápadla, napríklad kartou, ktorú nájdeš v peňaženke.

Uštipnutie si zvyčajne nevyžaduje lekársku pomoc. Výnimkou je, ak zasiahlo hlavu alebo oči a ak postihnutého bolí hlava, zvracia alebo je slabý a malátny. Určite zabudni na močenie na ranu, ako to možno poznáš zo seriálu Priatelia. Podľa odborníkov to ničomu nepomôže a mohlo by to skôr uškodiť.