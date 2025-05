Elon Musk potvrdil svoj odchod z postu vo vláde prezidenta Donalda Trumpa. Od januára šéfoval Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE), ktorá mala za úlohu znižovať vládne výdavky so zameraním na zrušenie niektorých amerických agentúr.

Musk na sociálnej sieti X napísal: „V čase, keď sa moje vymedzené obdobie ako špeciálneho vládneho zamestnanca končí, chcel by som poďakovať prezidentovi Donaldovi Trumpovi za príležitosť znížiť zbytočné výdavky.“ Vyjadril zároveň nádej, že agentúra sa rozvinie na „spôsob fungovania celej vlády“.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.