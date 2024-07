Lukáš Hoffman incident objasnil vo videu na sociálnej sieti.

Polícia SR pred niekoľkými dňami vyhlásila pátranie po niekdajšom hercovi Lukášovi Hoffmannovi. Pamätať si ho môžeš zo seriálov ako Panelák alebo Mafstory.

Polícia Hoffmana prepustila na slobodu. Na TikToku nahral viacero videí v ktorých vysvetľuje, čo sa stalo.

Podľa jeho slov si niekto vymyslel „kecoviny na jeho osobu“ na základe ktorých polícia vyhlásila pátranie.

Prečo je to zaujímavé: Lukáš Hoffmann je známy herec zo seriálov ako Panelák a Mafstory, čo automaticky priťahuje pozornosť médií a verejnosti. Ak by sa ukázalo, že obvinenia boli neopodstatnené a založené na nepravdivých informáciách, mohli by nasledovať právne kroky voči tým, ktorí tieto informácie šírili.

Citát: „Neviem či som spáchal nejaký trestný čin, taký vážny, pretože 20 rokov nemám priestupok,“ povedal vo videu.

Širší kontext: Minulosť Lukáša Hoffmanna je spájaná s drogami a kriminalitou, po ktorej sa však dokázal zotaviť a vrátiť sa k hereckej kariére. Žiaľ, v roku 2018 sa vrátil na ulicu. Vo videu povedal, že ho pozornosť médií veľmi neteší.