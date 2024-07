Na dnešný koncert AC/DC sa dostaneš pohodlne aj verejnou dopravou. Dopravné podniky posiňujú spoje.

Fanúšikom rockovej kapely AC/DC, ktorí sa chystajú na dnešný koncert na bratislavských Vajnoroch prinášame prehľad dôležitých informácii. V článku sa dozvieš, všetky potrebné informácie o doprave, vlakoch a parkovaní.

MHD

Bratislavský dopravný podnik posilní niekoľko autobusových liniek v smere na bratislavské Vajnory.

Všetky spoje linky 4 budú premávať po 16.45 h na Zlaté piesky. Od 17.00 do 21.00 h budú na linke 4 premávať vložené spoje v úseku Centrum – Zlaté piesky a späť cez Vazovovu, Obchodnú a Námestie SNP.

Linka 52 bude premávať len v úseku Tbiliská – Na pasekách a späť. Linka 53 pôjde len v úseku Trnavské mýto – Zlaté piesky a späť. V úseku (Obchodné centrum Rača) Tbiliská – Na pasekách a späť bude chodiť linka 56.

Dopravný podnik vypraví takmer na všetkých nočných linkách 18-metrové autobusy.

Vlaková doprava

Druhou ekologickou alternatívou je doprava vlakom. Slovenské železnice posilnia 10 spojov smerujúcich prevažne do Bratislavy. Mimoriadne zastaví 14 vlakov a to v staniciach Bratislava-Rača a Bratislava -Vajnory.

ZSSK posilní tieto spoje:

Ex 602 TATRAN (Košice 7:07 – Bratislava hl. st. 12:33)

Ex 604 TATRAN (Košice 9:07 – Bratislava hl. st. 14:33

R 702 POVAŽAN (Žilina 7:37 – Bratislava hl. st. 10:05)

R 704 POVAŽAN (Žilina 9:31 – Bratislava hl. st. 12:05)

R 706 POVAŽAN (Žilina 11:31 – Bratislava hl. st. 14:05)

R 834 URPÍN (Kozárovce 9:59 – Bratislava hl. st. 12:08)

R 836 URPÍN (Kozárovce 11:59 – Bratislava hl. st. 14:08)

R 932 FATRAN (Zvolen os. st. 6:06 – Vrútky 7:51)

R 934 FATRAN (Zvolen os. st. 8:06 – Vrútky 9:43)

R 936 FATRAN (Zvolen os. st. 10:06 – Vrútky 11:43)

Mimoriadne zastavia v bratislavských Vajnoroch tieto vlaky:

R 12832/832 URPÍN (Banská Bystrica 6:15 – Bratislava hl. st. 10:08)

R 12834/834 URPÍN (Banská Bystrica 8:15 – Bratislava hl. st. 12:08)

R 12836/836 URPÍN (Banská Bystrica 10:15 – Bratislava hl. st. 14:08)

R 12838/838 URPÍN (Banská Bystrica 12:15 – Bratislava hl. st. 16:08)

R 12840/840 URPÍN (Banská Bystrica 14:15 – Bratislava hl. st. 18:08)

R 12842/842 URPÍN (Banská Bystrica 16:15 – Bratislava hl. st. 20:08)

Doprava autom

Ak si sa rozhodol ísť na koncert autom, s parkovaním to môže byť náročné. Parkovisko pri areáli koncertu je otvorené dnes od 8:00. Organizátori odporúčajú sa dopraviť skôr na miesto konania, aby si sa vyhol dopravným zápcham.



Parkovanie ťa bude stáť:

Osobné auto – 22 eur. Dve zóny – P Sever a P Juh.

Autobus – 50 eur. Parkovanie nájdeš severne od areálu koncertu.

Motorka – 15 eur. Zaparkuješ južne od areálu.

Polícia zároveň vyzýva vodičov, aby necestovali v nedeľu 21. júla popoludní do mestskej časti Vajnory, prípadne sa vyhli tejto mestskej časti a na prejazd využili alternatívnu trasu. V nedeľu od 12.00 h do nasledujúcej 3.00 h bude vstup do Vajnôr povolený len obyvateľom s trvalým pobytom v tejto mestskej časti. Policajti zároveň upozornili, že vajnorský nadjazd v úseku až po kruhový objazd bude uzavretý pre motorové vozidlá.

