Koncert si vyžaduje rozsiahlu logistiku a spoluprácu s viacerými mestskými zložkami.

Policajti pripravujú v súvislosti s koncertom hardrockovej skupiny AC/DC v bratislavských Vajnoroch rozsiahle bezpečnostné opatrenia.

Zamerané budú na ochranu života, zdravia, majetku občanov i verejného poriadku.

Dopravní policajti budú v mieste konania koncertu aj v jeho okolí monitorovať dopravno-bezpečnostnú situáciu. Vodiči majú podľa nich počítať s možnými významnými obmedzeniami v premávke v blízkosti Starého letiska vo Vajnoroch.

Prečo je to dôležité: Veľkokapacitný koncert skupiny AC/DC spôsobí mnohé dopravné obmedzenia. Tie ovplyvnia množstvo ľudí v hlavnom meste.l

Citát:„V rámci opatrenia policajti spolupracujú s mestskou časťou Vajnory, s organizátorom podujatia, Dopravným podnikom Bratislava, Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy, príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, ako aj inými štátnymi inštitúciami,“ uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Širší kontext: Polícia vyzýva vodičov, aby necestovali v nedeľu 21. júla popoludní do mestskej časti Vajnory, prípadne sa vyhli tejto mestskej časti a na prejazd využili alternatívnu trasu. V nedeľu od 12.00 h do nasledujúcej 3.00 h bude vstup do Vajnor povolený len obyvateľom s trvalým pobytom v tejto mestskej časti. Policajti tiež upozornili, že vajnorský nadjazd v úseku až po kruhový objazd bude uzavretý pre motorové vozidlá.