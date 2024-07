Cenník nápojov a jedál nepríjemne prekvapil fanúšikov rockovej kapely AC/DC.

Organizátori odhadujú, že na nedeľňajší koncert AC/DC v bratislavských Vajnoroch by mohlo prísť 120-tisíc fanúšikov. Okrem populárnej kapely ich však čakalo nemilé prekvapenie.

Hladný a smädný na koncert radšej nechoď. Cenník nápojov a jedál fanúšikov rockovej hudby nemilo prekvapil. V prípade, že by ťa postihol smäd, za fľašu minerálky by si zaplatil 3,90 eura. Veľké pivo by ťa vyšlo na 5,90 eura. Za energetický nápoj si organizátori pýtajú 5,90 eura. Záloha za vratný pohár je 3 eurá.

Legendárna cigánska pečienka sa tento rok vyšplhala na 12,50 eura, klobása na 10 eur a párok v rožku na 6 eur.

Areál koncertu je fanúšikom rockovej hudby sprístupnený od 12.00 h.