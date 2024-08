Najbližší ľudia ho vraj začali využívať.

Muž z Veľkej Británie pred pár rokmi vyhral v lotérii až 35 miliónov eur. Napriek tomu však tvrdí, že mu peniaze zničili život, píše britský denník Mirror.

Výherca hovorí, že stratil rodinu aj priateľov, ktorí ho po výhre začali využívať a čakali, že ich bude finančne podporovať.

Problém mal aj po tom, čo jeho rodina začala rozprávať svojim známym, že vyhral niekoľko miliónov a rozdáva ich.

Prečo je to zaujímavé: Aj napriek tomu, že muž vyhral niekoľko miliónov, stále chodí do práce a je v nej každý deň od 9.00 do 17.00 h. Nikto nevie, že je milionár a chce, aby to tak zostalo.

Citát: „Teraz nemám priateľov a ani rodinu, pretože som ich odmietol finančne podporovať. Boli šťastní, keď si odo mňa vypýtali peniaze na zuby či vysávač, no keď som mal narodeniny, nespomenuli si na mňa. Napriek tomu sa správali, ako keby mali nárok na tieto peniaze,“ povedal.





Širší kontext: Výhru začal pred novými ľuďmi v jeho živote tajiť. Tvrdí však, že sám mal spočiatku veľký problém prispôsobiť sa novému životu. Peniaze z neho spravili arogantného človeka a svoje chyby si začal uvedomovať až neskôr.

