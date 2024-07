Po výhre žena hneď volala svojej dcére, ktorá jej najprv nechcela veriť.

75-ročná Američanka Donna Osborn vyhrala v lotérii 5 miliónov dolárov.

Žreb za 5 dolárov si kúpila len vďaka tomu, že jej let mal meškanie, ktoré sa predlžovalo, až ho napokon úplne zrušili.

Cestou domov si kúpila žreb, a keď ho zotrela, zistila, že vyhrala 5 miliónov dolárov, informuje portál Good News Network.

Prečo je to zaujímavé: Keby let Osborn nemeškal, žreb by si pravdepodobne nikdy nekúpila. Šanca na výhru stieracieho žrebu je zároveň veľmi nízka.

Širší kontext: Donna Osborn je bývalá pacientka, ktorá sa liečila na rakovinu prsníka. Chorobu však porazila a okrem zdravia vyhrala neuveriteľne vysoký jackpot. Po tom, ako žena zotrela žreb a zistila, že sa z nej stala milionárka, zavolala svojej dcére. Tá jej najprv nechcela uveriť. Keď sa jej novinári spýtali na plány s peniazmi, uviedla, že časť z výhry pravdepodobne do niečoho investuje a potom sa vydá na Aljašku.