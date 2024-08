Príchod vysoko postavených ústavných činiteľov na východné Slovensko je vždy istým spôsobom výnimočný. Inak to nebolo ani v nedeľu, keď do bardejovského okresu prišiel líder Hlasu-SD a minister vnútra, Matúš Šutaj Eštok.

„Som presvedčený, že politika do športu vôbec nepatrí,“napísal vo februári 2024 Peter Pellegrini. Vtedajší predseda koaličnej strany Hlas-SD a súčasný prezident apeloval na zväz ľadového hokeja, aby nebránil slovenským hráčom z kontinentálnej KHL v reprezentácii národného mužstva na Majstrovstvách sveta.

O pár týždňov neskôr už Pellegrini zverejnil fotku, na ktorej mu slovenská boxerská legenda Tomi Kid Kovács vyjadruje podporu pred prezidentskými voľbami. Na prelome júla a augusta sa zas Peter Pellegrini objavil na OH v Paríži, o čom dôkladne informoval nielen na Instagrame.

Práve na pôdu letnej olympiády cestoval prezident s ministrom vnútra a novým predsedom strany Hlas-SD, Matúšom Šutajom Eštokom. Ten má tiež blízko k športu, čo potvrdil aj počas prvej augustovej nedele pri Bardejove.

Fanpage obecného klubu vydal pár dní pred očakávanou akciou plagát, ktorý informoval fanúšikov o ligovom zápase miestneho celku, no súčasne pozýval ľudí, aby prišli počas nedeľného dňa do futbalového areálu aj za iným účelom.

Úvodný augustový víkend bol totiž minister vnútra a nový predseda Hlas-SD, Matúš Šutaj Eštok, na turné po východnom Slovensku. Navštívil niekoľko okresov, miest a obcí, prevažne tie, kde minuloročné voľby vyhrala strana Hlas-SD.

„So Šutym za lepším Slovenskom. Idem za Vami, povedzte mi, čo chcete zmeniť!" Takto znel slogan na plagáte, pri ktorom nechýbala vysmiata tvár ministra vnútra. Politická akcia, v rámci ktorej pozýval klub z obce Gerlachov aj Hlas-SD ľudí na otvorenú diskusiu s ministrom ale aj jedlo a nápoje zdarma, bola prepojená so športovou aktivitou.

Tím prednostu vs. Tím Šuty. V tých sa mali predstaviť hneď niekoľkí členovia Hlasu, vrátane futbalových osobností Ľuboša Micheľa, Stanislava Šestáka či Dušana Tittela. Do dejiska tejto akcie sme sa tak v nedeľu vybrali aj my.

Horúca nedeľa nielen na teplomeroch

Na plagáte, ktorý necelý deň po konaní akcie z facebookovej stránky obecného klubu nečakane zmizol, ukazoval program jasným smerom. Od 14:00 prebehne zápas 4. ligy Východ medzi Gerlachovom a Veľkým Šarišom, pričom o 17:00 začne exhibičný zápas medzi Tímom Šuty a Tímom Prednostu.

Vzhľadom na to, aký výtlak vedia spôsobiť akcie politických strán Smer a Hlas v bardejovskom okrese sme nevedeli odhadnúť, koľko ľudí si v nedeľu poobede nájde cestu do Gerlachova. Vyrážame tesne po 16:00 a po približne desiatich minútach jazdy sme na mieste.

Záver týždňa bol riadne horúci. Teplomer ukazoval cez 27 stupňov Celzia, no podobne horúca bola aj gestikulácia šoférov, s ktorými sme sa pri vstupe do areálu dostali do akejsi nečakanej dopravnej kolízie.

Po zaparkovaní nás hneď zaujalo niekoľko vecí. Atrakcie pre deti, sľubovaný foodtruck s hotdogmi a tiež nápoje viacerých druhov, samozrejme, zadarmo. V popredí sa týčili dva väčšie stánky Hlasu, z ktorých ľudia odchádzali obdarení jadierkami, okuliarmi či nafukovacími loptami s logom strany.

Atmosféra bola na pohľad príjemná, ľudia sa bavili, rozprávali, konzumovali párky, guláš a o tom, že do hodiny príde minister, nepadlo nikde ani slovo.

Napriek tomu nás mierne rozrušoval pohyb niekoľkých ochrankárov v civile, ktorých jasne viditeľné nepriestrelné vesty vzbudzovali rešpekt.

Bola to pravdepodobne tiež reakcia na piatkové udalosti v Stropkove, kde mal mladík na ministra namieriť atrapu pištole. Je približne 16:30, na mieste sa pohybujú bežní ľudia všetkých generácií, policajti v civile aj v uniforme a tiež viacero okresných či krajských politikov v napasovaných bielych košeliach.

Príchod za masívneho potlesku

Keďže príchod ministra je plánovaný na 17:00, priamoúmerne s časom sa zvyšuje aj počet policajtov na mieste. Pár minút po piatej sa z cesty približujú tri autá. Policajné auto a tiež dodávka v sprievode vládneho vozidla.

Z davu ľudí počuť najmä výkriky „Už sú tu!“ Pár minút predtým nám nemôže ujsť debata troch mladších dievčat, ktoré posmešne hovoria o tom, že čo by sa tu dialo, ak by na ministra niekto vystrelil.