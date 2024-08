VIDEO: Japonsko zasiahli silné zemetrasenia. Úrady varujú aj pred cunami

Južné pobrežia Japonska vo štvrtok zasiahli dve silné zemetrasenie. Meteorológovia ich magnitúdu predbežne odhadli na 6,9 a 7,1 stupňa. Ich epicentrum bolo pri východnom pobreží ostrova Kjúšu v hĺbke približne 33 a 25 kilometrov. Japonské úrady vydali varovanie pred cunami, ktorého vlny môžu dosiahnuť výšku do jedného metra.

Televízia NHK uviedla, že vlny cunami už dorazili do niektorých pobrežných oblastí na ostrovoch Kjúšu a Šikoku. V prefektúre Mizajaki podľa svedkov dosahujú výšku 50 centimetrov.

„Cunami bude udierať opakovane. Nevstupujte do mora ani sa nepribližujte k pobrežiu, kým nebude varovanie zrušené,“ uviedla japonská meteorologická agentúra na sociálnej sieti X. AFP píše, že z oblasti zatiaľ nie sú hlásené žiadne vážnejšie škody.

Japonská vláda uviedla, že v atómových elektrárňach nedošlo k žiadnym mimoriadnym situáciám a preveruje, či v zasiahnutých oblastiach nedošlo k obetiam a významnejším škodám.

A very powerful magnitude 7.1 earthquake hit 19 km South South East of #Miyazaki, #Japan 🇯🇵



▪︎ 8 August 2024 ▪︎



The rarthquake had a very shallow depth of 8.8 km.#Japan#earthquake#JapanEarthquake#earthquake#japan#earthquakes#tsunami#seapic.twitter.com/EsATUKm4qR