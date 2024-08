Šimkovičová a Machala chcú trestať svojich kritikov: „Budete platiť odškodné, všetci, čo ste drzí“

Martina Šimkovičová a Lukáš Machala tvrdia, že plánujú tvrdo zakročiť.

Martina Šimkovičová a Lukáš Machala v rozhovore pre Infovojnu povedali, že tvrdo zakročia proti komikom a kritikom, ktorí ich nazývajú gestapom či fašistami, upozornil Denník N.

Machala tvrdí, že budú platiť odškodné všetci, čo sú „drzí, nevychovaní a primitívni“.

Šimkovičová aj menovite spomenula spisovateľa Michala Hvoreckého, ktorý ju údajne nazval fašistkou. Tvrdí, že keď neuspejú na slovenských súdoch, tak sa obrátia na Európsky súd pre ľudské práva.

Prečo je to dôležité: Sloboda prejavu je hlavným pilierom demokracie. Ak by sa trestali komici alebo kritici za ich vyjadrenia, mohlo by to viesť k obmedzeniu slobody prejavu.

Citát:„Verejne im odkazujem: váš čas, že nás verejne dehonestujete a znevažujete, najmä pani ministerku, už skončil,“ povedal Machala.

Širší kontext: Machala so Šimkovičovou avizovali, že plánujú zakročiť aj proti novinárom a „drzým, primitívnym krikľúňom“. Menovali aj Denník N, ktorý podľa ministerky vedie proti Denníku N štvavú kampaň a klame. Tvrdí, že pre toto médium demokracia nič neznamená.

Na konci vedenie rezortu prosí, aby umelci, ktorí súhlasia s krokmi ministerstva, rezort podporili aj verejne.

