Širší kontext: Bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff uviedol, že krátko po 08:00 na linke 158 prijali informáciu o vozidle značky Volkswagen, ktorého vodič ohrozoval iných účastníkov cestnej premávky v smere na Galvaniho ulicu. Bližšie informácie podľa neho poskytnú, akonáhle to situácia umožní.

Na sociálnych sieťach sa šíri video, ktoré zachytáva incident. Na zázname vidno, ako dvaja muži rozbíjajú sklo na aute vodiča, ktorý ohrozoval ľudí. Následne sa ho pokúšajú vytiahnuť z vozidla.

Things are getting little frisky in Bratislava.

Kontext: Zfúkaný v červenom aute pobúral na Galvaniho zopár áut. Občania zobrali spravodlivosť do vlastných rúk. pic.twitter.com/pCGAFsy4hi