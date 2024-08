Zápasník má na konte niekoľko napadnutí aj vyhrážaní. Po novom mu tam pribudlo aj lúpežné prepadnutie či prenasledovanie.

Kontroverzný český zápasník Tadeáš „Mawar“ Růžička je od piatka vo väzbe. Poslal ho tam pražský okresný súd z obavy, že by mohol opakovať svoju trestnú činnosť.

Podľa polície má Růžička na svojom konte viacero trestných činov. „Pražskí kriminalisti zadržali 26-ročného muža, ktorý je obvinený z viacerých trestných činov. Napriek tomu, že súd už mužovi uložil podmienečný trest odňatia slobody, pokračoval v trestnej činnosti,“ uviedla pre CNN Prima NEWS hovorkyňa českej polície Kristýna Soukupová.

Napadol muža a natáčal si to

Růžička si minulý rok vyslúžil podmienečný trest za napadnutie muža, ktorý skončil v bezvedomí na zemi. Zápasník sa počas incidentu dokonca sám natáčal. Odvtedy zápasník niekoľkokrát porušil podmienečný trest.

Koncom júla napadol muža, ktorý sa zastal dievčaťa. Začiatkom augusta údajne požiadal pracovníčku rýchleho občerstvenia o nápoj zadarmo, pretože je známou celebritou. Keď sa obsluhy zastala svedkyňa, Růžička sa začal vyhrážať aj jej. Tým sa však nebezpečné vyhrážky neskončili.

Prenasledovanie aj lúpežné prepadnutie

Kým polícia vyšetrovala jeho predchádzajúce konanie, Růžička na seba opäť upozornil. Spolu so svojimi maskovanými kamarátmi bezdôvodne prenasledoval ďalších ľudí. Dokonca došlo aj k lúpežnému prepadnutiu. Po tomto čine dostali kriminalisti súhlas prokurátora na zadržanie zápasníka.



V prípade usvedčenia hrozí Růžičkovi až desať rokov väzenia. „Teraz je muž obvinený z obzvlášť závažného zločinu lúpeže, prečinu výtržníctva a nebezpečného vyhrážania. Kriminalisti podali v tejto veci návrh na vzatie muža do väzby. O jeho ďalšom osude rozhodne súd,“ uviedla pražská polícia vo vyhlásení.



Hneď po oznámení podal sťažnosť Růžičkov advokát Tomáš Dvořáček. „Môj klient bol vzatý do väzby podľa § 67 písm. c) Trestného poriadku, teda do predbežnej väzby, a hneď po vyhlásení uznesenia sme podali sťažnosť, takže rozhodnutie preskúma Mestský súd v Prahe,“ povedal pre CNN Prima NEWS Dvořáček.