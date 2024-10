Monika sa predáva chlapom na amatérkach. Naletela však úžerníkovi, pre ktorého musela pracovať a ktorý sa vyhráža jej rodine

Monika je asi v najťažšej životnej situácii, z ktorej nevidí únik. Čo robiť, ak zažívaš niečo podobné?

Monika patrí medzi tisíce žien, ktoré sa rozhodli ponúkať sexuálne služby na známej slovenskej stránke Amatérky. Na rozdiel od žien, ktoré si tam ale privyrábajú, respektíve spájajú príjemné s užitočným, tam pôsobí z nevyhnutnosti. Musela sa začať starať o chorého člena rodiny a dostala sa do finančných problémov. Potom prišla aj o bývanie.

Ľudia sú v takejto životnej situácii zraniteľní a sú ochotní uveriť aj cudziemu človeku, ak im ponúka pomoc. Častokrát sa však pomoc zmení na násilie a vydieranie. Presne to sa stalo aj Monike, ktorej z dôvodu ukrytia identity zmenili meno a niektoré detaily, aby ju nikto nemohol identifikovať.

Stránka Amaterky.sk dáva ženám možnosť privyrobiť si tak, že tam ponúkajú masáže, ale aj sexuálne služby. Niektoré z týchto žien sú však terčom vydierania a násilia. Využívaním ich služieb môžeš podporiť aj kupliarov a úžerníkov, ktorí sa na nich priživujú. Na druhej strane, ženy, ktoré sa na túto stránku samé zaregistrujú, sa môžu stať ľahkým terčom takýchto ľudí a vystavujú sa nebezpečenstvu.

Monika sa obáva toho, že by sa o našom rozhovore mohol dozvedieť človek, ktorý ju vydiera a vyhráža sa jej fyzickým násilím. Ohrozuje ju kupliar a úžerník, ktorému už dala tisíce eur a únik z tejto situácie je stále v nedohľadne. Hľadať pomoc na polícii sa bojí.

„Povedal mi, že jeho syn je advokát a on sám je bývalý policajt. Ak by som to nahlásila na polícii, vraj by mi aj tak nikto nepomohol a on by mi následne spravil zo života peklo.“

Zdroj: Amaterky.sk

Monika sa so mnou spojila po tom, čo videla moje rozhovory s obeťami sexuálneho a fyzického násilia a zneužívania a rozhodla sa zdôveriť sa mi. Bohužiaľ, nepodarilo sa mi ju presvedčiť ísť na políciu. Zároveň mi vysvetlila, že je v situácii z ktorej jej rôzne sociálne zariadenia a sociálni pracovníci (podľa nej) nedokážu pomôcť.

V zlomenom hlase z druhého konca telefónu počujem strach a zúfalstvo.

„Aspoň sa budem cítiť lepšie, ak môj príbeh pomôže čo i len jednej žene a ak si tie ostatné začnú dávať väčší pozor.“





Bezplatná Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi: 0800 800 818



Zoznam organizácií, ktoré poskytujú pomoc (aj) ženám v núdzi: Ak sa ti niekto vyhráža, najlepším riešením je oznámiť to na polícii. Ak nedokážeš nabrať odvahu, skús sa zdôveriť rodine, alebo niekomu blízkemu.Bezplatná Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi: 0800 800 818Zoznam organizácií, ktoré poskytujú pomoc (aj) ženám v núdzi: tu tu. Bezplatné poradenské centrum Alej : 0911 417 778

Monika skončila na ulici s členom rodiny a nemala kam ísť. Vtedy jej „pomocnú“ ruku podal muž, ktorý im ponúkol ubytovanie za 50€ na deň na osobu. Monika potrebovala urýchlene miesto na bývanie a posteľ pre chorého člena rodiny a navyše aj miesto, kde by naďalej mohla pracovať, a teda ponúkať sexuálne služby.

Medzitým si už hľadala iné ubytovanie na poslednú chvíľu. Bežné ubytovne však sex pracovníčky netolerujú. Muž jej tvrdil, že ju ubytuje v normálnom penzióne, ale ukázalo sa, že tam má ubytované len ženy, ktoré sa tomuto biznisu venujú tiež. Monika si už nemohla dovoliť hľadať ďalej, tu mala istotu, že ju nevyhodia.

