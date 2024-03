„Ak mi nedáš peniaze, zabijem ťa.“ Masérka zo servera Amatérky nám porozprávala o tom, ako na ňu zaútočil zákazník nožom

Patrik K. údajne okradol masérku a vyhrážal sa jej zabitím. Obeť nám porozprávala, ako to prebiehalo, koľko peňazí jej ukradol a aké to malo následky.

Na fóre Amatérky si Patrik K. údajne vyberal obete – masérky na privátoch, ku ktorým následne prišiel a po krátkom rozhovore na ne vraj vytiahol nôž. Na Patrika zatiaľ podala trestné oznámenia jedna žena. Podozrivý je tak momentálne vo väzbe, kde čaká na ďalšie procesné úkony v prípade lúpeže. Polícia pracuje so svedectvom masérky, ktorá tvrdí, že ju okradol o 450 eur.

V Refresheri prípad sledujeme a na základe správ od viacerých žien, ktoré sa nám ozvali, je zrejmé, že je obetí viac. Rozprávali sme sa z jednou z nich, ktorá bude v článku vystupovať pod nepravým menom Sofia.

Čo ponúkaš na stránke Amatérky?Privátne masáže.



Ako ťa kontaktoval Patrik a ako to prebiehalo? Správal sa na začiatku milo?Kontaktoval ma telefonicky, a ako sa ukázalo, dokonca volal z vlastného čísla. Nevšimla som si na ňom nič zlé. Zo začiatku sa správal slušne.

Čo od teba chcel? Zjednával cenu alebo sa pokúšal o niečo iné?Chcel klasickú masáž, nesnažil sa zjednávať ani nič podobné. Chvíľu sme sa rozprávali a potom som ho poslala do sprchy. Keď z nej vyšiel a po chvíli som za ním prišla do izby, všimla som si otvorené šuplíky, akoby ich prehľadával. On už vtedy ležal pripravený na masáž, na čo som ho upozornila, že mi ju najskôr musí zaplatiť.

Čo nasledovalo?Začal si hľadať peniaze a tvrdil, že si ich zabudol v aute. Medzitým si zisťoval informácie, či sa dostane späť hore aj sám alebo ho musím pustiť a podobne. Začal sa obliekať a hneď nato z bundy vytiahol nôž. S nožom v ruke mi povedal, že ak mu nedám všetky peniaze, čo mám doma, tak ma zabije.

Ako na teba pôsobil, keď vytiahol nôž? Bol nervózny alebo pokojný?Bol dosť nervózny, ale zároveň som z neho cítila, že by bol schopný ublížiť mi.

Bála si sa teda o život?Rozhodne, bola som vo veľkom šoku a myslela som iba na to, aby som mu dala peniaze a nech odíde. Bála som sa, či mi niečo nespraví.