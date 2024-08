Návrh by možno podporila aj opozícia.

Ministerstvo obrany SR chce sprístupniť možnosť prihlásiť sa do aktívnych záloh pre všetkých občanov. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka by sa mohli rozšíriť o tzv. národnú brigádu, ktorú by tvorili dobrovoľníci.

Kaliňák tiež zdôraznil, že vláda nechce ísť cestou znovuzavedenia povinnej vojenskej služby.

Opozičný poslanec Michal Truban s týmto postojom súhlasí. Zároveň si vie predstaviť, že by PS avizovaný návrh podporilo.

Prečo je to dôležité: Rozšírením možnosti prihlásiť sa do aktívnych záloh pre všetkých občanov by mohlo posilniť obranyschopnosť Slovenska a schopnosť rýchlo reagovať na bezpečnostné hrozby.



Citáty:„Finalizujeme to, nemáme ešte všetky konkrétnosti dokončené, ale nechceme ísť cestou ani všeobecnej mobilizácie, ani zavedenia povinnej vojenskej služby, ale skôr rozšírením aktívnych záloh na novú verziu, ktorá bude prístupná pre všetkých. Chcel by som dva týždne z vášho ročného plánu (prípadných záujemcov, pozn. TASR) plus dva – tri víkendy. Štát je pripravený dať za to peňažnú čiastku,“ uviedol Kaliňák.

„Naša pozícia je rovnaká. PS nikdy nechcelo ani nechce znovu zaviesť povinnú vojenskú službu. V aktívnych zálohách vidíme veľké medzery. Keď to príde na schôdzu, tak si myslím, že sa o tom budeme vedieť odborne baviť,“ povedal Truban.

Širší kontext: Členovia brigády by podľa neho mohli pomáhať pri mimoriadnych situáciách, prírodných katastrofách, prípadne v čase vojnového stavu pri strážení dôležitých objektov. Budú tam tri skupiny ľudí. Bývalí vojaci, ktorí sú priradení ku konkrétnej zbrani, strážne útvary, ktoré by primárne pri vojenskej situácii mali takéto úlohy a potom ľudia, ktorí sa prihlásia, pretože si chcú spraviť vzdelanie smerom k nejakej zbrani.