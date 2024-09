Opatrenie môže mať negatívny dopad na celú slovenskú ekonomiku.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) chce zvýšiť poplatok za prístup do distribučnej siete pre výrobcov elektriny, takzvaný G-komponent, informuje Techbyte.

Cena za G-komponent by sa mala zvýšiť v júli budúceho roka. Opatrenie môže mať negatívny dopad pre sektor obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ale aj pre celú slovenskú ekonomiku.

Úrad počíta s nárastom poplatku o 233 %.

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) uvádza, že dramatické navýšenie by mohlo viesť k stratovému hospodáreniu mnohých elektrární či k strate potenciálnych investorov od zelených technológií. Ohrozené by boli aj pracovné miesta, najmä v odvetviach, ktoré sa zameriavajú na výrobu batérií pre autá.

ÚRSO predložil do pripomienkového konania aj úpravy, ktoré by sa týkali elektroenergetiky, teplárenstva a plynárenstva. Do praxe by mali byť zavedené v tom istom termíne.

