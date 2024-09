Nová nádej pre dôchodcov: Dôchodok by mohol vzrásť o desiatky eur, ministerstvu práce sa však návrh nepáči

Penzisti by si v novom roku mohli prilepšiť o desiatky eur. Nový návrh výpočtu dôchodku priniesla SNS.

Poslancom za SNS sa nepáči súčasný spôsob výpočtu dôchodku. Tvrdia, že je nespravodlivý a neodráža ekonomickú situáciu v krajine, informovala Pravda. Súčasný priemerný dôchodok je 678 eur. Podľa nového plánu výpočtu dôchodku, ktorý predložila strana Andreja Danka, by sa suma počítala ako 33 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

Výsledná suma dôchodku by tak výrazne vzrástla. Ak by napríklad niekto odpracoval 40 rokov, podľa nového modelu by dostal namiesto súčasných 467 eur až 541 eur. Pre penzistov, ktorí odpracovali viac ako 60 rokov, by suma vzrástla z pôvodných 678 eur na viac ako 773 eur. Ministerstvo práce však s týmto návrhom nesúhlasí. Ak by nový návrh výpočtu dôchodkov vstúpil do platnosti, výrazne by zasiahol štátny rozpočet.

„Návrh je odborne i ekonomicky nerealizovateľný a navyše by vniesol obrovské napätie medzi seniorov kvôli porušeniu princípu zásluhovosti. Minimálne dôchodky by v porovnaní so štandardnými dôchodkami rástli tak prudko, že by sa do kategórie poberateľov minimálnych dôchodkov prepadli desaťtisíce seniorov. V roku 2026 by sa počet poberateľov minimálnych dôchodkov zvýšil oproti súčasnému stavu o 152-tisíc, v roku 2027 o 219-tisíc a v roku 2028 o 296-tisíc. Takéto zvyšovanie minimálnych dôchodkov by si zo štátneho rozpočtu vyžiadalo v roku 2026 o 170 miliónov eur, v roku 2027 o 276 miliónov eur a v roku 2028 dokonca až o 400 miliónov eur navyše,“ uviedlo ministerstvo pre portál Pravda.