Radikalizovali aj vraha zo Zámockej, v USA zadržali lídrov Terrorgram Collective

Americké orgány zadržali vedenie teroristickej skupiny Terrorgram Collective.

Obžalovaní 34-ročná Dallas Humber a 37-ročný Matthew Allison cez uzavreté skupiny na Telegrame niekoľko rokov podnecovali k zločinom z nenávisti v mene nadradenosti bielej rasy a rozpútania rasovej vojny. V obžalobe im pripisujú aj podiel na teroristickom útoku na Zámockej ulici v Bratislave a americké úrady potvrdzujú aj zistenia ICJK z novembra 2022.

„12. októbra 2022 povstal v Bratislave nový Svätý…prvý svätý Terrogramu,“ oslavovali podľa obžaloby zadržaní lídri skupiny páchateľa teroristického útoku v Bratislave, pri ktorom prišli pred LGBTI+ barom Tepláreň o život Juraj Vankulič a Matúš Horváth.

Zatknutá dvojica z Kalifornie podľa obžaloby roky stála na čele medzinárodnej skupiny hlásajúcej nadradenosť bielej rasy. Ako sme už v minulosti napísali, Terrorgram tvoria radikálne pravicové kanály na platforme Telegram, kde anonymní používatelia z celého sveta šíria neonacistickú propagandu. Skupina mala v pláne rozpútať rasovú vojnu v Spojených štátoch. Plánovali útoky na kritickú infraštruktúru či zabíjanie „vysoko hodnotných“ cieľov. Podľa zistení FBI skupina podnecovala svojich stúpencov k teroristickým útokom po celom svete.

Podľa zverejnených detailov bol jedným z radikalizovaných aj 19-ročný strelec zo Zámockej. Čítal príručky Terrorgramu a písal o nich v skupinách, kde boli aj obžalovaní lídri skupiny.



Pár hodín pred útokom na Tepláreň zverejnil manifest, v ktorom opísal svoje motívy a poďakoval slovenskému extrémistovi SlovakBro, ako aj „kolektívu Terrorgramu“. „Viete, kto ste. Ďakujem vám za vaše úžasné texty a umenie, za vaše politické texty, za vaše praktické príručky. Budovanie budúcnosti bielej revolúcie, jedna publikácia za druhou,“ napísal vrah zo Zámockej.

Miesto teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave 12. októbra 2022 Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

Podľa obžaloby strelec zo Zámockej poslal 61-stranový manifest priamo aj Dallas Humberovej, ktorá ho načítala ako audioknihu.

Informácie z prostredia Terrorgramu, ktoré malo ICJK k dispozícii už v novembri 2022, potvrdzujú tvrdenie obžaloby. Podľa našich zistení stúpenci Terrorgramu manifest „okamžite premenili na evanjelium“, na audioknihu. To, že vrah zo Zámockej na svojom manifeste mohol spolupracovať aj s niekým zo Spojených štátov, skúseným radikálom, bolo aj záverom lingvistickej analýzy 61-stranového manifestu.

Ak vo vás text vyvoláva nepríjemné pocity, strach a obavy, nebojte sa o to podeliť s odborníkmi na duševné zdravie. Kontaktovať môžete napr. bezplatnú nonstop linku www.krizovalinkapomoci.sk alebo 0800 500 333.

Budúcich svätcov aktívne vyhľadávali

Terorista zo Zámockej podľa záverov amerických vyšetrovateľov bol pred útokom v priamom kontakte s vodcami Terrorgramu. Humberová podľa textu obžaloby napísala do skupinového chatu, ktorého členom bol aj útočník, že ak by sa stal svätcom, „načítala by jeho knihu“. Audioverziu manifestu zverejnili len pár dní po streľbe pred bratislavskou Teplárňou.

V obžalobe sa tiež uvádzajú detaily o nábore členov Terrorgramu. Podľa nej sa dvaja zadržaní vodcovia skupiny spojili „s cieľom verbovať, radikalizovať, vybavovať, radiť, inšpirovať a nabádať iných, aby spáchali útoky na podporu misie Terrorgramu“. Aktívne vyhľadávali „budúcich svätcov“, teda osoby, ktoré môžu byť náchylné na radikalizáciu a spáchanie teroristických útokov.

V polovici marca 2022 Humberová v skupinovom chate uviedla, že sa zamerala na konkrétneho člena Terrorgramu. „Má asi 18 rokov a zdá sa, že je veľmi vnímavý, snažím sa ho zradikalizovať,“ napísala. Vrah zo Zámockej mal v tom čase 18 rokov. Podľa manifestu definitívne rozhodnutie podniknúť útok urobil v máji 2022.

Miesto teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave 12. októbra 2022. Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

Humber aj Allison, ktorých teraz americké úrady vinia z riadenia nebezpečnej online teroristickej skupiny, si údajne neskôr pripísali zásluhy za bratislavský útok a podľa obžaloby oslavovali útočníka ako „prvého svätca“ Terrorgramu. Ako sme o tom napísali už pred dvoma rokmi, informácie pochádzajúce z Terrorgramu naznačili, že členovia jeho kanálov začali vraha z baru Tepláreň okamžite oslavovať ako prvého svätca komunity, pričom mu vytvorili aj „poster svätého”. Ide o jeden z nástrojov propagandy Terrorgramu.

Za „svätých“ na Terrorgrame označujú páchateľov útokov na podporu nadradenosti bielej rasy, neonacizmu alebo iného variantu tej istej ideológie – s cieľom zabiť „nepriateľov bielej rasy“. Páchateľov takýchto zločinov, bez ohľadu na to, či ich počas útoku zabili, popravili po rozsudku súdu alebo sa dostanú do väzenia, považujú za mučeníkov.