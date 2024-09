AKTUÁLNE: Štát sa pripravuje na veľkú akciu. Plánuje riadené vyliatie rieky Morava, v pozore sú všetky záchranné zložky

Situácia na západnom Slovensku sa zhoršuje, štát preto pristupuje k núdzovým riešeniam.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu na rieke Morava a predpoveď na najbližšie dni boli vodohospodári a hasiči poverení určiť miesta, kde by mohlo prísť k regulovanému vypusteniu rieky mimo obývaných oblastí. Po piatkovom zasadnutí ústrednej povodňovej komisie o tom informoval podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).



Minister vysvetlil, že situáciu ovplyvní stav a vývoj situácie v Českej republike.

„Nevieme, koľko vody bude tiecť k nám, v každom prípade, ak by hrozilo nekontrolované pretrhnutie hrádzí a preliatie vody, išli by sme do riadeného otvorenia koryta rieky Morava,“ upozornil. V priebehu soboty (14. 9.) očakáva vyhlásenie najvyššieho stupňa povodňovej aktivity.