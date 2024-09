Hladina Dunaja sa stále zvyšuje.

Rieka Dunaj by mala začať kulminovať od pondelka (16. 9.) do utorka (17. 9.). V bratislavskom úseku rieky by mohla výška hladiny dosiahnuť 930 centimetrov (cm).

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) poukázal na to, že bratislavské pobrežie má byť kompletne zabezpečené proti povodniam.

Bratislavská polícia varuje pred takzvanou povodňovou turistikou. Apeluje na ľudí, aby sa nepribližovali k vodnému toku rieky Dunaj.

Dunaj dosiahol vo Viedni počas noci nový rekord. Počas večera dosiahol výšku 758 cm, čo je podľa historických záznamov tretia najvyššia hladina, informuje iMeteo.sk.

Citát: „Problémom je - čo nevieme ovplyvniť -, že stekajú veľmi výrazne najmä potoky z horských oblastí. Plná nádrž je v Kuchyni, tá začína tiež už pretekať,“ povedal Taraba. Rieka Morava by nemala podľa neho pretiecť. „Malo by sa podariť udržať ju už nie v koryte, ale v hrádzovom systéme, že to nebude pretekať cez hrádze,“ podotkol.

Širší kontext: Významnú protipovodňovú ochranu plní podľa Tarabu vodné dielo Gabčíkovo. V súčasnosti je v prevádzke sedem turbín. SR zvláda situáciu spojenú s počasím podľa slov ministra oproti ostatným okolitým krajinám lepšie. Poukázal na to, že sa na ňu skoro a dôkladne pripravovali.



Protipovodňové práce vykonávajú aj zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Riaditeľ SVP Jozef Moravčík upozornil na to, že majitelia hausbótov a plávajúcich zariadení v ramennej sústave Dunaja majú vydané plány povodňových a zabezpečovacích prác. Apeloval na nich, aby sa nimi riadili.

