Elektronické povolenia sa zavádzajú ako súčasť nových cestovných pravidiel po brexite.

Občania Európskej únie budú od 2. apríla 2025 potrebovať na vstup do Spojeného kráľovstva elektronické cestovné povolenie ETA (Electronic Travel Authorisation).

Žiadosť budú môcť vyplniť od 5. marca 2025.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.

Prečo je to dôležité: Od zavedenia ETA budú musieť cestujúci z EÚ plánovať svoje cesty do Spojeného kráľovstva v predstihu. Bez povolenia nebudú môcť vstúpiť do krajiny.

Širší kontext: Rezort priblížil, že povolenie bude mať platnosť dva roky a je možné ho využiť na viacnásobné cesty do Spojeného kráľovstva. Poplatok zaň bude desať libier (približne 12 eur). Rezort tiež upozornil, že povolenie bude prepojené s cestovným pasom. Pri zmene dokladu si človek bude musieť povolenie znova vybaviť. Výnimkou z krajín, ktorých sa nové pravidlo netýka, je Írsko.