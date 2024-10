Hurikán Milton si vyžiadal 16 obetí. Ľudia uverili dezinformáciám a boja sa, že im vláda ukradne pôdu

Hurikán Milton, ktorý 9. októbra zasiahol americký štát Florida, spôsobil fatálne škody na majetku i životoch ľudí. Aktuálne nahráva ďalším problémom.

Hurikán Milton udrel v stredu večer v blízkosti mesta Sarasota ako hurikán tretej kategórie, sprevádzaný výdatným dažďom a silným vetrom. Pri odchode z pevniny sa jeho intenzita zmenšila na prvý stupeň. Doposiaľ sa eviduje minimálne 16 potvrdených obetí, pričom sa očakáva, že toto číslo môže v najbližších dňoch ešte narásť.

Hoci sa nenaplnil hrôzostrašný scenár s niekoľkometrovou prílivovou vlnou v zálive Tampa Bay, keďže hurikán dorazil na pobrežie ešte pred prílivom, v dôsledku nepriaznivého počasia zostali na Floride bez dodávok elektrickej energie vyše tri milióny ľudí.

Another intense night chase as Hurricane Milton slammed into Western Florida. Thankfully the surge did not get as high as we expected, but it still inundated the lower lying areas. The winds on the backside also packed quite a punch!



Full video can be found here -… pic.twitter.com/Ff13gs7G4K — Max Olson (@MesoMax919) October 10, 2024

Šíria sa nebezpečné hoaxy

Súčasne s tragédiou zvádzajú americké úrady boj i na inom fronte. Federálna vláda sa stala terčom dezinformácií. „Šíria sa nepravdivé informácie, že federálni zamestnanci, ktorí prišli ľuďom pomáhať, im prišli v skutočnosti vziať pôdu,“ vyhlásil vo štvrtok počas tlačovej konferencie minister pre vnútornú bezpečnosť USA Alejandro Mayorkas.

Distribúciu hoaxov, ktorých primárnym šíriteľom je kandidát Republikánskej strany na prezidenta Donald Trump, odsúdil aj súčasný americký prezident Joe Biden a jeho viceprezidentka Kamala Harrisová. Podľa slov ministra zámerne šírené nepravdy vo výraznej miere ovplyvňujú práceschopnosť záchranárov a sťažujú poskytovanie pomoci obyvateľom postihnutých oblastí.

„Narazili sme na mĺkvych ľudí váhajúcich so získavaním pomoci, na ktorú majú nárok a ktorá im prinesie úľavu, pretože nepravdivé informácie do nich zasiali strach – a to je iba jeden príklad,“ priblížil Mayorkas. Ďalšími sú napríklad nepresné správy o počte obetí či informácie o presune pomocných jednotiek. Odborníci varujú, že tieto dezinformácie môžu mať fatálne následky. Podľa miestnych úradov je situácia naďalej kritická a mnohé oblasti zostávajú bez elektriny a zásob.