Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR plánuje aktualizovať informácie o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia, teda tretieho piliera.

Tento krok je potrebný vzhľadom na zmeny v dôchodkovom veku a predčasných starobných dôchodkoch, ako aj na podnety z aplikačnej praxe.

Rezort zároveň upozorňuje, že doterajšie právne predpisy neboli od prijatia novelizované, čo vyžaduje revíziu informácií. Aktualizované údaje by mali byť poskytnuté Slovákom v dostatočnom predstihu pred odchodom do dôchodku, aby mali lepší prehľad o svojich možnostiach.

Prečo je to dôležité: Cieľom týchto zmien je poskytnúť občanom jasnejšie a presnejšie informácie o ich dôchodkových možnostiach. Týmto spôsobom by si ľudia mohli lepšie plánovať svoju finančnú budúcnosť.

Citát:„Opatrenie je potrebné vydať nanovo, keďže informácie, ktoré je doplnková dôchodková spoločnosť povinná uvádzať v samotnej informácii o dávkach, sú ovplyvnené zmenami nielen dôchodkového veku, respektíve možnosti odchodu do predčasného starobného dôchodku, ale je potrebné zohľadniť a zapracovať aj viaceré podnety z aplikačnej praxe aj vzhľadom na skutočnosť, že právny predpis od jeho prijatia nebol novelizovaný,“ uviedlo MPSVR.



Širší kontext: Rezort práce spresnil, že to súvisí aj s opatrením na aktualizáciu obsahu, štruktúry a informácií o príspevkovom dôchodkovom fonde. Aktualizované informácie majú byť podľa neho poskytované Slovákom v dostatočnom predstihu pred potenciálnym odchodom do predčasného starobného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch alebo riadneho dôchodku.



Návrh na úpravu a zjednotenie informácií dôchodkovej prognózy predložila do parlamentu ešte v septembri tohto roka poslankyňa Národnej rady (NR) SR Ľubica Laššáková (Hlas-SD). Do dôchodkovej prognózy by sa mali od roku 2028 doplniť informácie o prognóze doplnkového starobného dôchodku z doplnkového dôchodkového sporenia a prognóze dôchodku alebo programového výberu z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu.

