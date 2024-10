Veľká zmena vo využívaní dokladov. Ak prejde parlamentom, novinka by mohla platiť už od nového roka

V prvom štádiu by sa digitálne verzie občianskeho aj vodičského preukazu mali používať len pri policajnej kontrole okrem hraničných kontrol, kde sa podľa medzinárodných predpisov musia vyžadovať doklady spĺňajúce dané fyzické predpoklady.

Od roku 2025 by mohli mať Slováci možnosť využiť aj elektronické verzie dvoch základných a najviac používaných dokladov - občianskeho preukazu a vodičského preukazu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorým sa mení aj zákon o občianskych preukazoch. Návrh legislatívy v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.



„V tejto súvislosti sa zmenami v zákonoch vytvárajú základné legislatívne predpoklady na vytváranie digitálnych verzií v mobilných zariadeniach, ako aj na ich overovanie kontrolnými orgánmi,“ vysvetlil dôvody legislatívnej úpravy rezort vnútra.

Fyzické doklady neskončia

Možnosť vytvorenia si digitálnych verzií oboch preukazov by nemala nijako meniť zaužívané procesy vydávania fyzických dokladov. „Predpokladom na vytvorenie digitálnej verzie oboch preukazov bude najskôr ich vydanie vo fyzickej podobe. Z právneho hľadiska sú digitálne verzie v návrhu zákona definované ako rovnopisy, čo znamená, že ide o doslovné odpisy fyzických dokladov, s čím sú spojené aj akékoľvek dôvody neplatnosti či nemožnosti ich používať,“ dodalo ministerstvo.



„V praxi pôjde predovšetkým o využívanie tejto možnosti pri kontrolách vykonávaných hliadkami poriadkovej, dopravnej a železničnej polície,“ objasnilo ministerstvo. V ďalších fázach projektu sa ráta s rozšírením funkcionalít i dostupnosti pre tretie osoby.