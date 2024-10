Slovenské vajcia z klietkového chovu si už onedlho vo väčšine obchodov nekúpiš. Z regálov zmiznú už o pár týždňov

Zákazníci si ich budú môcť zakúpiť len v domácich potravinách.

Slovenské vajcia klietkového chovu už o pár týždňov v zahraničných potravinových reťazcoch nenájdeš. Veľké zahraničné mená svoje rozhodnutie odôvodnili nízkym dopytom, informujú Spravy.rtvs.sk.

Zákazníci si budú môcť slovenské vajcia zakúpiť iba v domácich potravinách. Slovenskí chovatelia hydiny sa odvolávajú na finančný problém, tvrdia, že nemajú dostatok prostriedkov na výbehový či volierový chov.

„Robíme to za úvery, nie za vlastné prostriedky a momentálne sme prekročili hranicu 8 miliónov vlastných peňazí. Vyrátali sme si, že musíme prerobiť ešte 10 percent,“ uviedol chovateľ nosníc Ladislav Birčák.

Zdá sa, že problém pramení z nedostatočnej štátnej podpory. Hovorkyňa ministerstva pôdohospodárstva Veronika Daničová tvrdí, že investície do chovu hydiny boli zvýhodňované maximálnou možnou mierou.

„Investície do chovu hydiny boli zahrnuté takmer do každej výzvy zameranej na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Pričom v rámci kritérií boli zvýhodňované maximálnou možnou mierou práve projekty na zlepšenie životných podmienok zvierat,“ vyhlásila hovorkyňa ministerstva pôdohospodárstva Veronika Daničová.

Podľa predsedu Únie hydinárov Slovenska Daniela Molnára, získavajú hydinári menší počet bodov a následne sa nevedia dostať medzi projekty, ktoré budú schválené.