Obyvatelia Skalice budú mať stabilnú dodávku elektriny za nižšiu cenu.

Na Záhorí by už mali onedlho vyrásť veterné parky. Pri Skalici ich plánuje postaviť Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Jeden z najväčších dodávateľov energií sľubuje pre mesto Skalica a jeho obyvateľov viacero dôležitých výhod. Mestu bude každoročne vyplácaný finančný príspevok do mestského rozpočtu, ktorý môže výrazne prispieť k bezproblémovému chodu mesta.

Veterné parky taktiež zabezpečia pre obyvateľov stabilnú dodávku elektriny za nižšiu cenu. Štátny podnik plánuje vybudovať nové prístupové cesty pri veterných elektrárňach, ktorú budú môcť byť využívané aj ako cyklochodníky.

„Veterné parky v okolí Skalice zabezpečia stabilné dodávky elektriny pre desaťtisíce domácností. Pomôžu obyvateľom nielen znížiť náklady na energie, ale tiež podporia lokálnu ekonomiku a vytvoria nové pracovné príležitosti,“ uviedol expert na veternú energetiku zo SPP Tomáš Kupka.

SPP chce v lokalite Skalica východ postaviť sedem veterných turbín s inštalovaným výkonom 46,2 megawattov. Ročne by mali tieto elektrárne vyrobiť 206 gigawatthodín elektriny. Zásobovaných elektrinou by tak malo byť vďaka týmto veterným elektrárňam 82 tisíc domácností. V lokalite Skalica západ by malo vyrásť desať veterných turbín s inštalovaným výkonom 66 megawattov a ročnou produkciou 223 gigawatthodín elektriny. Počet domácností zásobovaných energiou by mal predstavovať 89 tisíc.

