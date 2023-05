Ak chceš bývať v Bratislave, platiť musíš takúto úctyhodnú sumu. Výška priemerného nájmu v hlavnom meste narástla až o 18 %.

OK

Vysoká inflácia, zdražovanie, rast úrokových sadzieb hypoték aj klesajúci dopyt. To všetko sa odrazilo na realitnom trhu. Ceny bytov v Bratislave tak v prvom štvrťroku 2023 poklesli o 4,93 percenta. Naopak, ceny nájomného výrazne vzrástli, vyplýva to z analýzy Bencont Investments.

Cena bytov na sekundárnom trhu v Bratislave sa drží na úrovni 3 582 eur/m², pričom ceny novostavieb dosahujú úroveň 4 930 eur/m².

Rozdiel cien medzi staršími kompletne zrekonštruovanými nehnuteľnosťami a novostavbami je približne 9 percent. Odborníci však upozorňujú na skutočnosť, že za novostavby sú označované aj byty s vekom 10 až 15 rokov.

Ceny nájomného prudko vzrástli

Ľudia v súčasnosti uprednostňujú nájomné bývanie pred kúpou vlastného bývania. V prvých mesiacoch sa priemerná výška nájomného pohybovala približne na úrovni 836 eur.

Z analýzy vyplýva, že priemerná cena nájmu v Bratislave vrátene energií v prvom štvrťroku dosiahla po 18,07 percenta medziročnom raste výšku 14,94 eur/m². V porovnaní s minulým rokom vzrástlo aj nájomné bez energií, a to až o 10,1 percenta.

„Rok 2023 bude sprevádzať oslabený dopyt po nehnuteľnostiach z dôvodu vysokej inflácie, vysokým úrokovým sadzbám a poklesu reálnych miezd. V blízkej budúcnosti očakávame, že ceny starších nehnuteľností môžu klesnúť do 3 – 5 percent. Dlhodobý klesajúci trend však neočakávame a v druhej polovici roka 2023 predpokladáme skôr zastabilizovanie situácie,“ odhaduje expert.

„Tento názor opierame o predpoklad, že v druhej polovici roka by mohlo dôjsť k spomaleniu inflačného rastu, zatiaľ čo bude pokračovať nadpriemerný mzdový rast a úrokové sadzby by mohli dosiahnuť svoj vrchol a zastabilizovať sa. Dostupnosť bývania by sa tak po prudkom zhoršení v roku 2022 mala v roku 2023 zlepšiť,“ zhrnul Rudolf Bruchánik, hlavný analytik spoločnosti Bencont Investments.

