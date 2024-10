Podľa niektorých vedcov je až 40-percentná šanca, že systém oceánskych prúdov v Atlantiku skolabuje do roku 2050.

Vedci odhadujú 40 % pravdepodobnosť, že systém oceánskych prúdov v Atlantiku skolabuje do roku 2050.

Kolaps by spôsobil prudký pokles teplôt v severnej Európe, zatiaľ čo juh kontinentu by zostal výrazne teplejší a suchší, upozornil v rozhovore pre portál Live Science oceánograf Stefan Rahmstorf.

Vedci varujú, že kolaps by vyústil do extrémnych poveternostných javov, ochladenia a oteplenia, zvýšenia hladín morí a vyššej koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére.

Prečo je to dôležité: Táto hrozba má potenciál zasiahnuť množstvo ľudí v Európe a zmeniť podnebie spôsobom, ktorý by zásadne ovplyvnil každodenný život. S nárastom hladín morí, prudkým ochladením na severe a extrémnym suchom na juhu čelí Európa výzvam, ktoré zasahujú do stability životného prostredia aj ekonomickej stability.

Citát:„Potom dôjde k prudkému ochladeniu v oblasti severného Atlantiku. Najsilnejšie by sa to prejavilo pri pobreží Nórska, kde sa ochladí o 20 stupňov Celzia v porovnaní s tým, keby tam AMOC stále bol,“ upozornil Rahmstorf.





Širší kontext: Diskusia o možnom kolapse systému oceánskych prúdov prebieha už od 60. rokov, no až nové výskumy naznačujú, že riziko je podstatne vyššie, než sa pôvodne myslelo.

AMOC (Atlantická meridionálna cirkulácia), do ktorého patrí aj Golfský prúd, otepľuje Európu, a jeho zrútenie by spôsobilo prudké klimatické zmeny, vrátane poklesu teplôt na severe a stúpajúcich morských hladín na severe Atlantiku o pol metra. Tieto zmeny sú úzko spojené s globálnym otepľovaním, čo vedcov podnietilo apelovať na politikov, aby intenzívne pracovali na zmiernení klimatických zmien, ktoré môžu tento kritický systém zachovať v stabilnom stave.