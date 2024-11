Holeček opísal dramatické momenty pádu aj toho, čo nasledovalo potom.

Český horolezec Marek Holeček vo svojom statusu podrobne opísal tragédiu, ktorá sa stala 31. októbra, keď sa jeho slovenský kolega Ondrej Húserka zlaňoval z vrcholu hory Langtang Lirung a nešťastne spadol do ľadovcovej trhliny. Holeček uviedol, že po ňom zlaňoval Ondrej, ktorý sa stal obetou prasknutia „ľadovcových hodín“, a následne sa zrútil do hlbokej priepasti.

Holeček opísal dramatický okamih, keď Ondrej narazil na šikmú plochu a padal hlbšie do útrob ľadovca. Hoci sa mu podarilo nadviazať s Ondrejom kontakt, jeho situácia bola kritická. Zlomenina chrbtice a strnulosť rúk naznačovali, že Ondrej necítil nohy a bol v ťažkom stave.

Holeček vo svojom statuse vyjadril vďaku záchrannému tímu, ktorý sa okamžite aktivoval, ale na výsledku to už nemohlo nič zmeniť.

Citát: „Ledovcové hodiny praskly a on se zřítil do ledové propasti. Nejprve narazil po osmi metrech na šikmou plochu a dále pokračoval labyrintem do útrob ledovce. Slanil jsem za ním a čtyři hodiny byl u něj, než jeho hvězda vyhasla. Víc není co dodat. Jediné co podotýkám je, že žádná záchranná akce nemůže vzkřísit co nedýchá. Dezinformace typu „zachraňme Ondru“, je nesmysl. Všichni, kdo se budou podílet na vyzvednutí tělesné schránky z divokého místa, riskují jediné a to, že navýšíme počet nešťastných pozůstalých,“ napísal Holeček.

Širší kontext: Holeček popisuje, ako sa Ondrej ocitol v kritickej situácii po páde do ľadovcovej trhliny. „Ondra křičel… 'vytáhni mě, prosíííím,'“ píše Holeček s tým, že tieto slová pre neho znamenali bezmocnosť, keďže v malom, klzkom a temnom priestore nemohol úspešne vytiahnuť zakliesneného Ondreja. Po dlhých minútach sa mu podarilo nájsť čelovku, ktorú Ondrej mal vo svojom batohu. Keď sa mu nakoniec podarilo Ondreja otočiť, zistil, že utrpel zlomeninu chrbtice a necíti nohy, čo bolo pre Holečka desivým zistením.

Na Húserku spomína aj Slovenský horolezecký spolok JAMES, ktorý ho označil ako skromného, skvelého kamaráta, špičkového alpinistu svetového formátu.