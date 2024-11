Informáciu potvrdil český horolezec Marek Holeček.

Slovenský horolezec Ondrej Húserka neprežil pád do ľadovcovej trhliny pri zostupe z vrcholu hory Langtang Lirung v Himalájach.

Informáciu potvrdil český horolezec Marek Holeček, ktorý bol s Húserkom spoločne na vrchole hory.

„Šiesteho dňa, teda 31. októbra, okolo štvrtej hodiny popoludní, sa po nástupe do steny stalo nasledujúce. Ja som zlaňoval z ‚ľadovcových‘ hodín... Po mne zlaňoval Ondra. Čo mne bez problémov prešlo, jemu sa stalo osudným. Ľadovcové hodiny praskli a on sa zrútil do ľadovej priepasti. Najprv narazil po ôsmich metroch na šikmú plochu a ďalej pokračoval labyrintom do útrob ľadovca,“ napísal český horolezec v príspevku.

Húserka sa po páde zakliesnil hlavou a rukou dole, čo si český horolezec všimol až po rozsvietení čelovky. „Ťahanie za voľnú ruku nemalo cenu. Asi po dvoch hodinách sa mu podarilo kamaráta obrátiť, ale potom sa ukázalo, že utrpel zlomeninu chrbtice, necítil nohy a ruky mal strnulé,“ uviedol horolezec.

„Zlanil som za ním a štyri hodiny bol pri ňom, kým jeho hviezda vyhasla. Viac nie je čo dodať. Jediné, čo podotýkam, je, že žiadna záchranná akcia nemôže vzkriesiť, čo nedýcha,“ opisuje horolezec ťažké momenty.