Elektronická verzia dokladu o povinnom zmluvnom poistení bude plne akceptovaná na Slovensku aj v zahraničí.

Slovenská kancelária poisťovateľov oznámila, že od januára 2025 budú vodiči môcť pri kontrole preukázať platné povinné zmluvné poistenie elektronicky, informuje regiony.zoznam.sk.

Elektronická zelená karta bude akceptovaná vo všetkých 48 krajinách Systému zelenej karty. Kontrolné orgány budú povinné akceptovať elektronickú verziu rovnako ako papierovú. Vodiči tak nebudú musieť nosiť so sebou fyzický dokument.

Rozhodnutie prijala Rada kancelárií členských štátov, ktorá pôsobí v sektore poistenia motorových vozidiel. Keďže Slovensko je členom tejto organizácie, rozhodnutie sa vzťahuje aj na nás. Slovenská kancelária poisťovateľov uviedla, že táto zmena umožní jednoduchší a rýchlejší spôsob preukazovania platného poistenia.

Ministerstvo financií SR však tvrdí, že vodiči môžu preukázať zelenú kartu elektronicky už teraz, pretože zákon o povinnom zdravotnom poistení formu dokladu nešpecifikuje. Polícia SR na začiatku roka uviedla, že akceptovanie elektronickej verzie bude možné až po zmene legislatívy, no aktuálne stanovisko to nespomína. Pre istotu sa vodičom odporúča nosiť papierovú verziu ešte do konca tohto roka.