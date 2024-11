Umožní osobám, ktoré dostali pokutu za porušenie protipandemických opatrení alebo platili za pobyt v štátnych karanténnych zariadeniach, žiadať o odškodnenie.

Vláda Slovenska v stredu schválila návrh zákona o odškodňovaní fyzických osôb, ktoré dostali pokutu za porušenie protipandemických opatrení počas pandémie COVID-19 alebo platili za pobyt v štátnych karanténnych zariadeniach. Tento zákon umožňuje oprávneným osobám požiadať o preplatenie pokút alebo nákladov na stravné do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti novely.

„Materiál sa pripravuje. Pokiaľ viem, je to už v naozaj rozpracovanom štádiu, takže do konca roka by mal byť na rokovaní vlády,“ uviedol Šutaj Eštok.

Návrh zákona, ktorý predložil predseda vlády Robert Fico, reflektuje nálezy Ústavného súdu SR a odporúčania verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského. Ombudsman považuje vymáhanie nákladov za štátnu karanténu za nezákonné a vyzval vládu, aby prijala kroky na kompenzáciu postihnutých osôb. Ministerstvo vnútra SR potvrdilo, že bez zmeny legislatívy nie je možné vrátiť prijaté platby ani upustiť od ich vymáhania.

Odškodnenie bude vyplácané Ministerstvom vnútra, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva alebo obcami, v závislosti od konkrétneho prípadu. Výška odškodnenia zodpovedá zaplatenej pokute alebo nákladom na stravné spojeným s karanténou, vrátane prípadných trov vykonávacieho konania. Zároveň sa v rámci doplnenia zákona o priestupkoch bude na dotknutú osobu hľadieť, ako keby priestupok nespáchala.