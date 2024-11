Meteorológovia hlásia, že globálne teploty v tomto roku dosiahli rekordne vysoké hodnoty, prvýkrát prekračujúc hranicu 1,5 °C oproti predindustriálnemu obdobiu.

Rok 2023 sa podľa meteorológov stane najteplejším rokom od začiatku meraní. Teploty tento rok podľa služby Copernicus stúpli o 1,55 °C nad úroveň predindustriálneho obdobia a po prvýkrát presiahli kritickú hranicu 1,5 °C, upozornili na to v tlačovej správe od Copernicus.

Podľa OSN globálne teploty prudko rastú a do konca storočia by sa mohli zvýšiť až o 3,1 stupňa oproti predindustriálnemu obdobiu. Aj keby štáty splnili klimatické záväzky, teplota by stále vzrástla o 2,6 stupňa. Vyššie teploty znamenajú extrémne výkyvy počasia, rýchlejšie odparovanie vody spôsobuje prudké dažde a povodne, po ktorých nasledujú suchá. Podobné extrémy tento rok zasiahli krajiny ako Čína, Brazília, Austrália a časť Európy vrátane Česka.

Október 2023 bol druhým najteplejším októbrom v histórii a klimatológovia upozorňujú, že žijeme v najteplejšom období za posledných 100-tisíc rokov. Na budúcotýždňovej klimatickej konferencii COP29 v azerbajdžanskom Baku sa krajiny zamerajú na riešenie tejto situácie a možnosti zmiernenia dopadov klimatických zmien.