Prezident Peter Pellegrini by odporúčal premiérovi Robertovi Ficovi, aby svoju pozornosť sústredil opäť na riešenie problémov, ktorým čelí Slovensko i celá Európa. Nemyslí si, že treba otvárať témy, ktoré majú odkláňať pozornosť od závažnejších problémov.

Prezident tak v nedeľu reagoval na víkendové vyjadrenie premiéra o zmene politického systému a úvahách o zvyšovaní kvóra na vstup politickej strany do parlamentu.

Citát: „Odporúčal by som premiérovi, aby opäť sústredil pozornosť viac na riešenie reálnych problémov, ktorým táto krajina, ale aj Európa čelí. Možno potom, keď budeme mať menej týchto problémov, sa začať zaoberať nejakým zvýšením kvóra pre politické strany do parlamentu,“ skonštatoval Pellegrini.

Širší kontext: Na Slovensku by podľa predsedu vlády Roberta Fica mala nastať zmena politického systému. Počet politických strán v parlamente by sa podľa neho mal znížiť. Premiér o tejto téme plánuje hovoriť s koaličnými partnermi. Musela by na nej byť širšia zhoda.



Pellegrini považuje predmetné vyjadrenia len za „výkrik“ premiéra, ktorý verí, že nebude v najbližších týždňoch či mesiacoch predmetom politických diskusií. Je presvedčený, že netreba otvárať témy, ktoré majú odkláňať pozornosť občanov od tých závažnejších, ktoré táto krajina má.



Súhlasí však, že by bolo potrebné urobiť pri politických stranách poriadok, aj s tým, že je registrovaných veľké množstvo. Potrebu zmeny však skôr vníma v tom, čo všetko by mala spĺňať strana na to, aby zostala zapísaná v registri. V politickom demokratickom systéme by mali podľa prezidenta fungovať len také strany, ktoré sú riadne organizované.