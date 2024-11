Na palube bolo počas letu 238 pasažierov. Po pristátí muža odovzdali do rúk polície, ktorá začala vyšetrovanie. Letecká spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že konala podľa bezpečnostných protokolov, aby zabezpečila bezpečnosť pasažierov a posádky.

Passenger arrested after attempting to open an exit door on board Korean Air flight KE658.



In a statement Korean Air said a foreign male passenger was overwhelmed by crew and passengers on flight KE658 while flying between Bangkok and Seoul.



The passenger sat in a crew-only… pic.twitter.com/ARktP1DCYv