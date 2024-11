Hlava štátu apeluje aj na voľbu predsedu parlamentu.

Debata o zmene volebného či politického systému by mala ísť zatiaľ bokom. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Myslí si, že SR v súčasnosti čelí iným výzvam a problémom.

Pellegrini odmieta zámer premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o zvyšovaní kvóra na vstup politickej strany do parlamentu. Súhlasil by však s debatou o zámere na zmenu volebných obvodov, no nevie, či v súčasnosti.

Pellegrini je znepokojený Ficovými vyjadreniami

Hlava štátu apeluje aj na voľbu predsedu parlamentu. Neobsadené miesto šéfa Národnej rady (NR) SR nepovažuje za dobrý signál. Je znepokojený vyjadreniami premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že to nie je priorita štátu.

