Širší kontext: Na videu vidieť niekoľko ľudí vrátane malého dieťaťa ležiacich na zemi. Na ďalšom zábere je zakrvavený muž, ktorého ľudia bijú vedľa auta. Podľa AFP boli viaceré videá z prísne kontrolovaných čínskych sociálnych médií už odstránené.



V Číne pritom len minulý týždeň zaznamenali incident, kedy vrazil vodič do skupiny ľudí v športovom centre v juhočínskom meste Ču-chaj. Zahynulo tam 35 ľudí a 43 ďalších utrpelo zranenia. Tamojšie úrady pritom informovali o obetiach až po takmer 24 hodinách a niekoľko videí z útoku bolo zmazaných.

"Help! Help!"



Students scream and run inside their school as a car rams into the crowd.



Today, at Yong'an Primary School in Dingcheng District, Changde City, Hunan Province, China (湖南常德鼎城区永安小学).



Casualties are unknown at the moment.



Similar terrorist attacks are… pic.twitter.com/V8PqXjy1n3