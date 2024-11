Kaliňák v Bruseli za Slovensko odsúdil používanie rakiet dlhého doletu pri útoku na Rusko. Obáva sa vtiahnutia EÚ do vojny

Minister obrany tak potvrdil vyhlásenie premiéra Roberta Fica.

Ak Ukrajina použije rakety dlhého doletu, povedie to k zvýšeniu napätia. Uviedol to po skončení utorkového zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci a obranu v Bruseli minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD), informuje spravodajca TASR.



Kaliňák potvrdil, že Ukrajina bola hlavnou témou rokovaní, a zopakoval stanovisko, že Slovensko nepodporuje povolenie používania rakiet dlhého doletu na ciele v Rusku.

„Myslíme si, že by to dramaticky eskalovalo napätie a predovšetkým by to vtiahlo krajiny EÚ alebo NATO do konfliktu. Preto to vnímame ako problém,“ vysvetlil.

Na otázku, či si ministri pripomenuli tisíc dní ruskej agresie voči Ukrajine, Kaliňák povedal, že bolo veľa vyhlásení k tomu, aby Ukrajina vyhrala.



„Keby začali rokovania koncom roku 2022, keď sa Ukrajine podarilo získať späť Cherson a Charkov, tak žiadnych tisíc dní vojny by nebolo. Tam sa mal vytvoriť tlak EÚ. Keď sa konflikt rozhorel a hlavne dnes, keď sa ukazuje, že situácia na bojisku je ťažká, máme horšie karty ako Rusko. Reaguje sa na to ťažšie,“ skonštatoval. A odkázal, že najdôležitejšie je zabrániť, aby sa krajiny NATO zapojili do tohto konfliktu.