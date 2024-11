V pondelok ráno (25. 11.) sa v Červenom mori potopila loď, na ktorej bolo 31 turistov a 14 členov posádky. Medzi nimi sa nachádzala aj trojčlenná rodina zo Slovenska. Spočiatku sa podarilo zachrániť matku so synom, pričom otec bol považovaný za nezvestného.

Podľa najnovších informácií TV Novín a potvrdenia starostu obce z okresu Galanta, Viliama Riga, je však celá rodina nažive. „Prišla mi tlačová správa a všetci traja sú v poriadku a nažive,“ uviedol starosta. Túto správu potvrdil aj prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií Roman Berkes.

Loď Sea Story vyrazila na plavbu v nedeľu 24. novembra a do Hurgady mala doraziť 29. novembra. Člen posádky vydal núdzový signál v pondelok o 5.30 h ráno. Loď následne zmizla z radaru.

Passengers have been rescued after a yacht capsized off the Egyptian coast, believed to have been hit by a wave.



Two Britons are believed to be among more than a dozen people missing after the boat sank in the Red Sea.https://t.co/7O4eyUvsuDpic.twitter.com/VU2Uyws1IZ