Na sociálnych sieťach kolujú virálne videá, na ktorých veriaci v chráme Banke Bihari zbierajú vodu stekajúcu zo sochy slona. Mnohí z nich si vodu nielen zbierali do rúk, ale aj pili a polievali si ňou hlavy.

Verili totiž, že pochádza priamo od božstiev v chráme. Niektorí dokonca na zber tejto „posvätnej vody“ použili papierové poháriky, informuje India Today. Správca chrámu Ashish Goswami, objasnil, že voda v skutočnosti pochádza z klimatizácie umiestnenej vo svätyni.

„Ľudia by si mali odstrániť túto mylnú predstavu z mysle. Táto voda nie je vôbec charan amrit (svätená voda – pozn. red.),“ povedal Goswami. Napriek jeho vysvetleniu sa veriaci nenechali odradiť a pokračovali v zbieraní vody.

Devotees lined up to drink water dripping from an elephant sculpture, believing it to be holy water from Krishna's feet. However, as was later learned, it was condensation from… pic.twitter.com/sgvWIE3r7X