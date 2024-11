Najviac snehu očakávajú na Javorníkoch a Beskydách.

Na naše územie začne prúdiť chladnejší vzduch, ktorý spôsobí výdatné sneženie. Meteorológovia očakávajú, že vo viacerých častiach Slovenska môže napadnúť až 30 cm snehu. Hranica sneženia sa bude pohybovať nad nadmorskou výškou 700 metrov, informuje iMeteo.sk.

Výdatnejšie sneženie príde na naše územie v sobotu ráno. Meteorológovia odhadujú, že v Nízkych Tatrách napadne do 10 cm snehu, vo Vysokých Tatrách do 15 cm, v Západných Tatrách do 20 cm a v oblasti Malej a Veľkej Fatry napadne okolo 10 až 15 cm.

Najviac snehu očakávajú na Javorníkoch a Beskydách, kde by malo napadnúť až 30 cm nového snehu. Biela prikrývka bude najvýraznejšia na pohraničí s Českom, a to v okresoch Čadca, Bytča a Považská Bystrica.