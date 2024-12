Zamestnancov budú prepúšťať aj v závode na Kysuciach.

Nemecký výrobca automobilových súčiastok Schaeffler bude v rámci Európy prepúšťať až 4 700 zamestnancov.

Znižovanie počtu zamestnancov sa dotkne aj závodu na Kysuciach. Počet zatiaľ nie je známy.

Spoločnosť v tlačovej správe uvádza, že na Kysuciach plánuje vytvoriť ďalšie výrobné linky ložísk.

Citát: „Na Kysuciach (Slovensko) vyrába spoločnosť Schaeffler produkty pre všetky štyri divízie. Za účelom zlepšenia výrobných nákladov dochádza k úprave personálnej štruktúry. Zároveň sa plánuje vytvorenie ďalších výrobných liniek ložísk, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Berndorfe (Rakúsko),“ informujú.

Širší kontext: V rámci úsporného plánu, ktorý chce Schaeffler uskutočniť v rokoch 2025 až 2027, sa počíta aj s úplným zatvorením dvoch európskych prevádzok. Cieľom je ušetriť 290 miliónov eur ročne od roku 2029, z čoho by malo 75 miliónov ročne priniesť úspory súvisiace so zlúčením so spoločnosťou Vitesco.

