Nemecko sa preventívne pripravuje na prípad, že vojna na Ukrajine eskalovala do globálneho konfliktu. Ministerstvo vnútra pracuje na aplikácii, ktorá v prípade hrozby ľuďom ukáže najbližšie núdzové útočisko, informuje TN.CZ.

Cieľom aplikácie je poskytnúť informácie o núdzových úkrytoch, ako napríklad stanice metra alebo štátne budovy. Zatiaľ nie je známe, kedy bude aplikácia dostupná.

Vláda tiež motivuje obyvateľov, aby si stavali vlastné bunkre. Dôvodom je ich nedostatok.

Citát: „Nemecké spravodajské služby odhadujú, že do roku 2030 by mohlo dôjsť k útoku zo strany Ruska, a je potrebné sa na to pripraviť,“ uviedol Oldřich Bureš z Metropolitnej univerzity v Prahe.

Širší kontext: Na globálny konflikt sa pripravujú aj severské krajiny. Švédsko začalo posielať milióny brožúr obyvateľom s radami, ako sa pripraviť na prípadnú vojnu. Novú internetovú stránku o pripravenosti na rôzne krízy spustilo aj susedné Fínsko.

Brožúru zaslali do 5,2 milióna domácností. Ide o aktualizovanú verziu brožúry, ktorú Švédsko vydalo od druhej svetovej vojny už päťkrát. Doteraz posledná vyšla v roku 2018. Menovite sa v nej nespomína Rusko, Ukrajina ani iné krajiny.

