Rakúsky investor v spolupráci s mestom prinesie dostupné bývanie pre ľudí, ktorí nemajú na hypotéku.

V Košiciach pripravujú projekt bytovej výstavby v hodnote 1,3 miliardy eur, ktorý prinesie 5400 nových nájomných bytov. Projekt rakúskej spoločnosti WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft mbH Wien vznikne v spolupráci s mestom.

Podľa primátora Jaroslava Polačeka pôjde o moderné, ekologické a smart bývanie s rozlohou od 27 do 90 metrov štvorcových, informuje Korzár.

Výstavba bude prebiehať v troch fázach. Do roku 2027 pribudne prvých 1700 bytov, do roku 2029 ďalších 1500 a zvyšné byty budú hotové po roku 2030. Byty majú byť cenovo dostupné, pričom nájomné bude regionálne regulované. Príkladom je nájom trojizbového bytu v Košickom kraji, kde by sa výška nájmu mohla pohybovať okolo 400 eur s príspevkom od zamestnávateľa.

Byty sú určené pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť hypotéku, no zároveň nejde o sociálne bývanie. Primátor zdôraznil, že projekt prináša nový impulz pre mesto a zlepšenie dostupnosti bývania pre širokú skupinu obyvateľov. Moderné štandardy a cenovo zvýhodnené nájomné by mohli pritiahnuť mladé rodiny aj zamestnancov veľkých košických firiem.