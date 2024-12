Všetkým, ktorí si darčeky nechávajú na poslednú chvíľu, môžu pomôcť ešte výdajné boxy.

Pre včasné doručenie tovaru v predvianočnom čase je vhodné objednať ho najneskôr do 18. decembra. Odporúča to Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates, ktorá vyvíja riešenia pre e-shopy.

Spresnil, že do 23. decembra bude doručovať aj spoločnosť DPD. Doručenie do Vianoc však DPD garantuje len pre balíky, ktoré sa k nim dostanú do 18. decembra. Spoločnosť GLS podľa neho garantuje doručenie do Vianoc pre tuzemské balíky odovzdané na prepravu do 19. decembra.

Pri doručovaní cez Packetu podľa neho závisí od toho, či e-shop podáva zásielky cez jedno z výdajných miest alebo cez depo. Pri podaní zásielky cez výdajné miesto je najneskorší termín s istotou doručenia streda 18. decembra. Ak sa zásielka podáva cez depo, najneskorší termín je 19. december.

Citát: „Pri nákupe cez internet nesmieme zabúdať, že darčeky potrebujú čas na to, aby sa pod stromček dostali. Čím bližšie je však k Vianociam, tým menej kuriéri stíhajú. E-shop môže objednávku prijať aj 23. decembra, no tovar s najvyššou pravdepodobnosťou nebude mať ako zákazníkovi doručiť. Už teraz hlásia niektoré kuriérske služby aj dvojdňové meškania dodávok, a to ešte zďaleka nie je ten najväčší nápor,“ upozornil Benatzky.



Širší kontext: Pri doručovaní cez Packetu podľa Benatzkeho závisí od toho, či e-shop podáva zásielky cez jedno z výdajných miest alebo cez depo. Pri podaní zásielky cez výdajné miesto je najneskorší termín s istotou doručenia streda 18. decembra. Ak sa zásielka podáva cez depo, najneskorší termín je 19. december.



„Zákazník nemá možnosť zistiť ani ovplyvniť, ako e-shop balíček kuriérskej službe odovzdá. Veľké e-shopy balíky väčšinou podávajú cez depo. Pri menších e-shopoch však odporúčam objednávať tovar radšej do 18. decembra. Vo výdajnom mieste totiž dopravca vyzdvihne zásielku až na druhý deň a k zákazníkovi príde tovar najskôr na tretí deň,“ vysvetlil Benatzky.

Slovenská pošta podľa jeho slov informovala klientov, že najneskorší termín odoslania s doručením do Vianoc je štvrtok 19. decembra.



Pri doručovateľovi SPS je podľa neho posledný termín podania zásielok s istotou doručenia do Vianoc 18. december. Spoločnosť pripomína, že zásielky doručuje aj po uvedenom termíne, ale miera ich úspešného doručenia môže byť ovplyvnená aj zhoršenými poveternostnými podmienkami a nárastom množstva doručovaných zásielok v predvianočnom období. Posledný deň, keď SPS doručuje zásielky, je pondelok 23. decembra.



Všetkým, ktorí si darčeky nechávajú na poslednú chvíľu, podľa jeho informácií „zahrajú do karát“ výdajné boxy, ktoré uplynulý rok zažili rozmach. Do nich vedia dopravcovia vkladať zásielky naozaj v poslednú chvíľu a zákazník si balík môže vyzdvihnúť pokojne aj na Štedrý deň.