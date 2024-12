Snehová pokrývka sa bude postupne topiť.

Na území Slovenska bude od skorých ranných hodín snežiť. Podľa meteorológov sa na snehovú nádielok budú môcť tešiť obyvatelia Trenčianskeho a Žilinského kraja. Snehové vločky by mali padať aj na severe Banskobystrického kraja a na východe, informuje iMeteo.sk.

Meteorológovia informujú, že na Kysuciach a Orave by malo do večera spadnúť až 10 milimetrov zrážok, čo predstavuje zhruba 10 centimetrov snehu. Nízka teplota však spôsobí, že snehová pokrývka sa bude postupne topiť. Na západe a juhu Slovenska meteorológovia očakávajú najmä zrážky, prípade dážď so snehom.

Pozor na silnejší vietor

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) informuje, že počas nedele (15. 12.) si treba dávať pozor na silnejší vietor v horských oblastiach vo výške nad 1700 metrov. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa. Platí od nedele 6.00 hod.



Nedeľná výstraha pred vetrom na horách sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Tvrdošín. Vietor tam môže na horách nad približne 1700 metrami dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Meteorológovia upozorňujú, že rýchlosť vetra môže byť nebezpečná pre pešiu turistiku či horolezectvo.